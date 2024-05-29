Криптогаманець Трампа
Згідно з даними експертів, загальна вартість криптовалютних активів на гаманці, який асоціюється з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, перевищила 10 мільйонів доларів. Значне зростання вартості його портфеля пов'язане з показниками монети TRUMP – цифрового активу, який значно збільшився в ціні, повідомляє Finbold.
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Однак згідно з даними платформи, станом на 28 травня, вартість криптоактивів Трампа знизилася до 9,69 мільйона доларів. Це сталося, як повідомляється, через корекцію курсу мемкоїна MAGA (TRUMP).
Яка ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 27 травня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 68,6 тисячі долара за монету (-0,6% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,8 тисячі долара за монету (+2,29% за добу).