Криптокошелек Трампа
Согласно данным экспертов, общая стоимость криптовалютных активов на кошельке, который ассоциируется с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, превысила 10 миллионов долларов. Значительный рост стоимости его портфеля связан с показателями монеты TRUMP – цифрового актива, который значительно увеличился в цене, сообщает Finbold.
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Однако согласно данным платформы, по состоянию на 28 мая, стоимость криптоактивов Трампа снизилась до 9,69 миллиона долларов. Это произошло, как сообщается, из-за коррекции курса мемкоина MAGA (TRUMP).
Какова цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 27 мая выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 68,6 тысячи доллара за монету (-0,6% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,8 тысячи доллара за монету (+2,29% за сутки).