Криптокошелек Трампа

Согласно данным экспертов, общая стоимость криптовалютных активов на кошельке, который ассоциируется с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, превысила 10 миллионов долларов. Значительный рост стоимости его портфеля связан с показателями монеты TRUMP – цифрового актива, который значительно увеличился в цене, сообщает Finbold.

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Однако согласно данным платформы, по состоянию на 28 мая, стоимость криптоактивов Трампа снизилась до 9,69 миллиона долларов. Это произошло, как сообщается, из-за коррекции курса мемкоина MAGA (TRUMP).

Интересно! На момент написания новости цена MAGA составляет 12,37 доллара. За сутки актив снизился почти на 3%, однако вырос на 120% за месяц. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Какова цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 27 мая выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,6 тысячи доллара за монету (-0,6% за сутки);

(BTC) – 68,6 тысячи доллара за монету (-0,6% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,8 тысячи доллара за монету (+2,29% за сутки).

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті