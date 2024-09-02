Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 2 вересня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 58,23 тисячі долара за монету (+0,03% за добу);

(BTC) – 58,23 тисячі долара за монету (+0,03% за добу); Ethereum (ETH) – 2,47 тисячі долара за монету (-0,2% за добу).

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Домінування біткойна зросло

Як повідомляють в Glassnode, біткойн, як провідний цифровий актив, продовжує збільшувати своє домінування. Зараз криптовалюта охоплює приголомшливі 56% від загальної ринкової капіталізації.

Домінування біткойнів зросло з нетривіальних 38% у листопаді 2022 року до 56% у серпні 2024 року. А домінування Ethereum впало з 16,8% до 15,2%.

Попри бурхливу та мінливу цінову динаміку, переконання довгострокових власників залишається непохитним. Вони віддають перевагу накопиченню та HODL монетам.

Водночас короткострокові власники понесли основний тягар збитків під час нещодавнього спаду.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.