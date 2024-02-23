Біткойну прогнозують зріст

Голова відділу досліджень компанії FundStrat Том Лі прогнозує суттєвий ріст вартості біткойна до кінця року.

Читайте також PostFinance запустив біткойн-послуги: які операції відтепер будуть доступні

Попит зростає завдяки новим ETF, пропозиція скоротиться через халвінг, і якщо грошово-кредитна політика пом'якшиться, на що ми й очікуємо, це також сприятиме зростанню ризикових активів,

– сказав він.

Таке припущення аналітик зробив під час ралі біткойна, яке зменшило оберти після зростання в 35% за останні кілька тижнів до 53 000 доларів. Це найвища ціна за останні 26 місяців.

Що кажуть інші аналітики

Аналітична компанія Swissblock проаналізувала ринок 21 лютого й дійшли висновку, що біткойн досі перебуває у бичачій тенденції. Організація припустила, що перед зростанням вартості криптовалюти, вона може просісти у ціні на певний час.

Хоча переважаючі настрої говорять про можливе продовження висхідної траєкторії, поточний сценарій може вимагати періоду консолідації або навіть відкату до рівня підтримки 47 500 доларів. Така корекція допоможе знизити надмірну волатильність і зміцнити стабільність ринку перед можливим подальшим рухом вгору,

– сказали у Swissblock.

Ринковий стратег LMAX Group Джоел Крюгер порадив бути обережними, пославшись на потенційну волатильність через зміни у політиці центральних банків та наслідки глобальної макроекономічної слабкості. Вони можуть тимчасово вплинути на криптовалютні ринки. На його погляд, такі тенденції дадуть можливість зайняти стратегічні позиції гравцям на ринку.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.