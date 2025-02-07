Коли крипта буде легалізована

Нардеп Данило Гетманцев розповів, що ВРУ буде робити все можливе, аби ухвалили законопроєкт з легалізації крипти в Україні до початку літа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Економічну правду.

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Данило Гетманцев Голова податкового комітету Верховної Ради України Ми зробимо усе можливе, щоб цей закон хоча б до літа цього року ухвалили.

Гетманцев уточнив, що перше читання законопроєкту відбуватиметься у I кварталі року. А от друге уже після голосування у Верховній Раді.

Зверніть увагу! Гетманцев нагадав, що впроваджувати пільгове оподаткування для крипти уряд не планує. Проте, певні нюанси з податками усе ж будуть. Зокрема, оподатковувати планують саме прибуток від крипти.