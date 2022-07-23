Українці занепокоїлись, що рішення НБУ спричинить підвищення інфляції й значне подорожчання цін. Проте голова Нацбанку Кирило Шевченко зауважив, що такий крок був вимушеним з огляду на низку причин й пояснив, що це дасть Україні.

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Чому НБУ підняв офіційний курс

Кирило Шевченко зазначив, що фіксація курсу на рівні 29,25 гривні за долар на початку повномасштабного вторгнення росії допомогла гарантувати стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації є стабілізатором економіки у нинішніх умовах.

Проте війна триває вже майже 5 місяців, і за цей час відбулись значні зміни не лише в українській, а й у світових економіках.

У таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань,

– зауважив очільник НБУ.

Разом з тим у Нацбанку переконані, що новий рівень курсу зможе стати якорем для економіки України й додасть їй стійкості. При цьому регулятор й далі використовує політику фіксованого курсу, аргументуючи механізм життєвою необхідністю в умовах воєнного стану, підкреслюючи, що час для повернення до плаваючого курсу ще не настав.

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Які переваги нового офіційного курсу для України

В НБУ очікують, що тісне наближення офіційного курсу до готівкового передусім збільшить приплив й продаж валютного виторгу експортерами. Це, своєю чергою, дозволить мінімізувати спекуляції на ринку й стабілізує курсові очікування.

Це рішення прямо вплине на курс операцій для експортерів та імпортерів. Вони купують валюту у безготівковому сегменті валютного ринку. Сьогодні на ньому діють такі умови: курс продажу та купівлі валюти не може відхилятися більш ніж на 1% від офіційного,

– пояснили у Нацбанку.

В НБУ додали, що така зміна у безготівковому сегменті валютного ринку є очікуваною. Вона збільшить притік і, відповідно, продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дасть змогу стабілізувати курсові очікування.

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