Які картки продовжать

Йдеться про всі платіжні картки, термін дії яких закінчився після лютого 2022 року.

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У разі, якщо заміна картки вже була здійснена, її можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо,

— повідомляють у банку.

"Ощадбанк" — у топі за кількістю заощаджень

Раніше 24 Канал розповідав, де українці зберігають найбільше своїх коштів. Лідером у цьому списку є "Приват Банк", де українці зберігають 378,2 мільярда гривень. А "Ощадбанк" перебуває на другому місці із вкладами на суму 184,3 мільярда гривень.

Серед інших: