Які картки продовжать
Йдеться про всі платіжні картки, термін дії яких закінчився після лютого 2022 року.
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У разі, якщо заміна картки вже була здійснена, її можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку.
У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо,
— повідомляють у банку.
"Ощадбанк" — у топі за кількістю заощаджень
Раніше 24 Канал розповідав, де українці зберігають найбільше своїх коштів. Лідером у цьому списку є "Приват Банк", де українці зберігають 378,2 мільярда гривень. А "Ощадбанк" перебуває на другому місці із вкладами на суму 184,3 мільярда гривень.
Серед інших:
- Райффайзен Банк, який належить до іноземної банківської групи, із сумою вкладів 58,6 мільярда гривень;
- націоналізований Сенс Банк, що раніше був відомий як Альфа-Банк, із вкладами в 46,6 мільярда гривень;
- приватний ПУМБ із сумою в 46,1 мільярда гривень.