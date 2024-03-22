Какие карты продлят
Речь идет обо всех платежных картах, срок действия которых истек после февраля 2022 года.
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В случае, если замена карты уже была осуществлена, ее можно получить в любом отделении Ощадбанка.
В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д,
- сообщают в банке.
"Ощадбанк" - в топе по количеству сбережений
Ранее 24 Канал рассказывал, где украинцы хранят больше всего своих средств. Лидером в этом списке является "Приват Банк", где украинцы хранят 378,2 миллиарда гривен. А "Ощадбанк" находится на втором месте с вкладами на сумму 184,3 миллиарда гривен.
Среди других:
- Райффайзен Банк, который принадлежит к иностранной банковской группе, с суммой вкладов 58,6 миллиарда гривен;
- национализированный Сенс Банк, ранее известный как Альфа-Банк, с вкладами в 46,6 миллиарда гривен;
- частный ПУМБ с суммой в 46,1 миллиарда гривен.