Какие карты продлят

Речь идет обо всех платежных картах, срок действия которых истек после февраля 2022 года.

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В случае, если замена карты уже была осуществлена, ее можно получить в любом отделении Ощадбанка.

В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.д,

- сообщают в банке.

"Ощадбанк" - в топе по количеству сбережений

Ранее 24 Канал рассказывал, где украинцы хранят больше всего своих средств. Лидером в этом списке является "Приват Банк", где украинцы хранят 378,2 миллиарда гривен. А "Ощадбанк" находится на втором месте с вкладами на сумму 184,3 миллиарда гривен.

Среди других: