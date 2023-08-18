Червоний Хрест приймає пожертви у крипті
Представництво Червоного Хреста у Сінгапурі вирішило дозволити криптовалюту, зокрема біткоїн як новий вид пожертв. Благодійна організація уклала партнерство з платіжною компанією Triple-A.
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Оскільки ця організація має ліцензію Грошового управління Сінгапуру (MAS), платежі проводяться швидко та легко конвертуються з цифрових активів у грошові.
Пожертви у криптовалютах стають дедалі популярнішими завдяки ефективності їх оброблення та глобальній доступності. Приймаючи цифрові валюти, ми відкриваємо двері для нового сегменту донорів, які добре розуміються на технологіях і хочуть змінити життя на краще за допомогою своїх цифрових активів.
Ця опція уже доступна на сайті Сінгапурського Червоного Хреста. Тепер донори з усього світу зможуть надавати пожертви благодійній організації і у цифровій валюті.
Де можна розрахуватися біткоїном в Україні
Цифрові технології дійшли і до багатьох українських компаній. В Україні можна внести оплату біткоїном у деяких інтернет-магазинах, юридичних організаціях, у IT-сфері та навіть оплатити подорожі.
Більше того, компанія "WOG" стверджує, що за допомогою цифрової валюти ви можете скористатися послугами їхніх АЗС.