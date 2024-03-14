Евродепутаты призывают расширить список "чувствительных товаров" и рассчитывать уровень объемов по средним данным с 2021 по 2023 год. Детали передает корреспондентка 24 Канала с пленарной сессии в Страсбурге.

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Что предлагала Еврокомиссия

После начала полномасштабного вторжения Евросоюз отменил тарифные квоты и пошлины на украинский экспорт. Тогда Украина начала поставлять свои продукты на внутренний рынок ЕС без ограничений. Сейчас беспошлинная торговля Украины с ЕС предусмотрена до 6 июня 2024 года.

Еврокомиссия предложила продолжить либерализацию, однако предусмотрела и новые ограничения – там создали список "чувствительных продуктов", экспорт которых не должен превышать средний уровень 2022 – 2023 годов. В этот перечень вошли сахар, мясо птицы и яйца.

Заметьте! Согласно предложению ЕК, Украина может продавать эти товары без уплаты пошлины на среднем уровне 2022 – 2023 годов. После пересечения этого порога – автоматически активизируются квоты, которые действовали до 2022 года, и в этом случае пошлину платить обязательно.

Эксперт по торговым вопросам Светлана Таран говорит, что до полномасштабного вторжения действовали 36 тарифных квот, сейчас же квот для украинской продукции нет. По мнению эксперта, ограничения экспорта "чувствительных товаров" связаны с давлением аграрного лобби со стороны Франции и некоторых прифронтовых стран ЕС. Таким образом, Еврокомиссия пошла на уступки.

Светлана Таран Эксперт по торговым вопросам Я думаю, что Еврокомиссия пошла на этот компромисс, чтобы по крайней мере сохранить либерализацию для других предложений.

За два года экспорт чувствительных товаров со стороны Украины в ЕС действительно увеличился в разы. Например, если в 2021 году Украина имела квоту на экспорт сахара на уровне 20 тысяч тонн в год, то в 2023 году свободно продала на рынках Европы 496 тысяч тонн этого продукта.

Такая же ситуация с мясом птицы. Ранее квота предусматривала 70 тысяч тонн плюс 20 тысяч тонн дополнительно. В прошлом году Украина смогла продать 173 тысячи тонн мяса птицы на европейских рынках. По квоте экспорт яиц был совсем незначительный – 3 тысячи тонн плюс еще 3 тысячи тонн дополнительно. Для сравнения, в 2023 году Украина продала почти 40 тысяч тонн яиц.

Важно! В случае одобрения предложения Еврокомиссии Украина могла бы экспортировать более 300 тысяч тонн сахара, 29 тысяч тонн яиц и 148 тысяч тонн мяса птицы. По сравнению с квотами, которые действовали в 2021 году – это все равно положительный результат.

Светлана Таран говорит, что эта группа товаров не является главным экспортом, поскольку больше всего Украина продает подсолнечное масло и зерновые. Однако это предложение имеет свои минусы – отсутствие возможности проводить расследования со стороны Еврокомиссии. Ранее, чтобы ограничить украинский экспорт, было необходимо выяснить, действительно ли товары вредят местным производителям. Сейчас же предлагают, чтобы защитный механизм заработал автоматически.

Согласно проекту предложения, в 2025 году ограничения станут еще жестче – и уровень возможного экспорта со стороны Украины составит 5/12 от среднего уровня за 2022 – 2023 годы. Светлана Таран говорит, что в случае одобрения именно этого уровня – для Украины это все равно сохраняло бы возможность экспортировать значительное количество товаров.

Европарламент призывает к более жестким ограничениям

Евродепутаты не поддержали предложение Еврокомиссии и внесли в него правки с подачи польского депутата от ЕНП Анджея Галицкого и румынского европарламентария Даниэля Буды от ЕНП. Правки поддержали 347 евродепутатов, 117 выступили против, еще 99 – воздержались.

Согласно внесенным правкам, Европарламент предлагает расширить перечень "чувствительных товаров" и добавить туда пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и мед. Более того, евродепутаты предлагают ввести автоматическую защиту, если экспорт этих товаров превысит средний уровень с 2021 по 2023 год.

Это снизит объемы продуктов, которые может ввозить Украина без уплаты пошлины. Например, если Еврокомиссия предлагала ввести ограничения на ввоз яиц на уровне 29 тысяч тонн, то теперь это может упасть до 21 тысяч тонн. То же самое касается и других "чувствительных товаров". После превышения этого уровня евродепутаты предлагают возвращать квоты и таможенные тарифы, которые действовали до полномасштабного вторжения.

Ранее в комментарии 24 Канала эксперт Центра европейской политики Светлана Таран выступала против возвращения квот на уровне 2021 года. По ее словам, тогда Украина поставляла небольшое количество продукции, а сейчас страна получила статус кандидата и активно интегрируется в ЕС.

Это очень низкий уровень, поэтому мы не можем вернуться к этим квотам, как страна-кандидат, которая постепенно будет интегрироваться в единый европейский рынок,

– отметила она.

После голосования документ вернули в Комитет по международной торговле ЕП. Теперь начнутся переговоры в трехстороннем формате – с Советом ЕС и Еврокомиссии. В Брюсселе должны или согласовать предложенные правки или найти альтернативное решение.