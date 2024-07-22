Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 22 июля выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 67,30 тысячи доллара за монету (+0,83% за сутки);

(BTC) – 67,30 тысячи доллара за монету (+0,83% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,47 тысячи доллара за монету (-0,3% за сутки).

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Что происходит с биткойном

В Bitcoin Magazine сообщают, что на прошлой неделе курс биткойна вырос на 11,5%. Поэтому BTC укрепляет позиции из-за позитивных ожиданий инвесторов.

Интересно! Оптимизма участникам рынка добавляет публичная поддержка биткойн-инициатив кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также миллиардера Марка Кьюбано.

Как отмечается, биткойн вернулся к основному диапазону консолидации – 60 – 65 тысяч долларов.

Несколькими неделями ранее курс криптовалюты вернулся к умеренному восстановлению после значительного спада.

В то же время правительство Германии продолжало оказывать давление на биткойн. Однако общие объемы продаж на тот момент уже превысили 80% всех монет в резервах государства.

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