Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 22 июля выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 67,30 тысячи доллара за монету (+0,83% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,47 тысячи доллара за монету (-0,3% за сутки).
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Что происходит с биткойном
В Bitcoin Magazine сообщают, что на прошлой неделе курс биткойна вырос на 11,5%. Поэтому BTC укрепляет позиции из-за позитивных ожиданий инвесторов.
Как отмечается, биткойн вернулся к основному диапазону консолидации – 60 – 65 тысяч долларов.
- Несколькими неделями ранее курс криптовалюты вернулся к умеренному восстановлению после значительного спада.
- В то же время правительство Германии продолжало оказывать давление на биткойн. Однако общие объемы продаж на тот момент уже превысили 80% всех монет в резервах государства.