Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 30 апреля выглядел следующим образом:

  • Bitcoin (BTC) – 61,142 тысячи доллара за монету (-2,66% за сутки);
  • Ethereum (ETH) – 3,008 тысячи доллара за монету (-5,14% за сутки).

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Что интересно произошло на рынке крипты

За прошедшую неделю на криптовалютном рынке произошло немало интересных событий – от продажи "Эпический Сатоши" до отчета Tesla из которого видно, что компания продолжает держать на балансе большое количество биткойнов.

  • "Эпический Сатоши"

"Эпический сатоши" – это первый сатоши каждой эпохи халвинга, который добывается примерно раз в 4 года. Аукцион начинался со ставки 1 BTC, а в результате цена выросла до 33,3 BTC, что эквивалентно около 2,1 миллиона долларов.

  • Биткоин-сбережения Tesla

Согласно отчёту Tesla за І квартал 2024 года видно, что автомобильный гигант продолжает держать немалое количество криптовалюты на своем балансе. Речь идет о цифровых активах на сумму 184 миллиона долларов.

Финансовая отчетность Tesla за І квартал 2024 года

Tesla держит на своем балансе криптовалюту, что эквивалентна 184 миллионам долларов / Скриншот 24 Канала с квартальной отчетности