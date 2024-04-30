Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 30 апреля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 61,142 тысячи доллара за монету (-2,66% за сутки);

(BTC) – 61,142 тысячи доллара за монету (-2,66% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,008 тысячи доллара за монету (-5,14% за сутки).

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Что интересно произошло на рынке крипты

За прошедшую неделю на криптовалютном рынке произошло немало интересных событий – от продажи "Эпический Сатоши" до отчета Tesla из которого видно, что компания продолжает держать на балансе большое количество биткойнов.

"Эпический Сатоши"

"Эпический сатоши" – это первый сатоши каждой эпохи халвинга, который добывается примерно раз в 4 года. Аукцион начинался со ставки 1 BTC, а в результате цена выросла до 33,3 BTC, что эквивалентно около 2,1 миллиона долларов.

Биткоин-сбережения Tesla

Согласно отчёту Tesla за І квартал 2024 года видно, что автомобильный гигант продолжает держать немалое количество криптовалюты на своем балансе. Речь идет о цифровых активах на сумму 184 миллиона долларов.

Tesla держит на своем балансе криптовалюту, что эквивалентна 184 миллионам долларов / Скриншот 24 Канала с квартальной отчетности

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.