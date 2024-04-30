Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 30 квітня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 61,142 тисячі долара за монету (-2,66% за добу);

(BTC) – 61,142 тисячі долара за монету (-2,66% за добу); Ethereum (ETH) – 3,008 тисячі долара за монету (-5,14% за добу).

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Що цікаво відбулось на ринку крипти

За минулий тиждень на криптовалютному ринку відбулось чимало цікавих подій – від продажу "Епічний Сатоші" до звіту Tesla з якого видно, що компаня продовжує тримати на балансі чималу кількість біткойнів.

"Епічний Сатоші"

"Епічний сатоші" – це перший сатоші кожної епохи халвінгу, який видобувається приблизно раз на 4 роки. Аукціон розпочинався зі ставки 1 BTC, а в результаті ціна зросла до 33,3 BTC, що еквівалентно близько 2,1 мільйона доларів.

Біткойн-заущадження Tesla

Згідно зі звітом Tesla за І квартал 2024 року видно, що автомобільний гігант продовжує тримати чималу кількість криптовалюти на своєму балансі. Йдеться про цифрові активи на суму 184 мільйона доларів.

Tesla тримає на своєму балансі криптовалюту, що еквівалентна 184 мільйонам доларів / Скриншот 24 Каналу з квартальнох звітності

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.