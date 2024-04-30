Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 30 квітня мав такий вигляд:

  • Bitcoin (BTC) – 61,142 тисячі долара за монету (-2,66% за добу);
  • Ethereum (ETH) – 3,008 тисячі долара за монету (-5,14% за добу).

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Що цікаво відбулось на ринку крипти

За минулий тиждень на криптовалютному ринку відбулось чимало цікавих подій – від продажу "Епічний Сатоші" до звіту Tesla з якого видно, що компаня продовжує тримати на балансі чималу кількість біткойнів.

  • "Епічний Сатоші"

"Епічний сатоші" – це перший сатоші кожної епохи халвінгу, який видобувається приблизно раз на 4 роки. Аукціон розпочинався зі ставки 1 BTC, а в результаті ціна зросла до 33,3 BTC, що еквівалентно близько 2,1 мільйона доларів.

  • Біткойн-заущадження Tesla

Згідно зі звітом Tesla за І квартал 2024 року видно, що автомобільний гігант продовжує тримати чималу кількість криптовалюти на своєму балансі. Йдеться про цифрові активи на суму 184 мільйона доларів.

Фінансова звітність Tesla за І квартал 2024 року

Tesla тримає на своєму балансі криптовалюту, що еквівалентна 184 мільйонам доларів / Скриншот 24 Каналу з квартальнох звітності