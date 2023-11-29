В центре внимания самая известная криптовалюта в мире – биткоин. Дело в том, что цифровая монета зафиксировала новый рекорд с начала текущего года, пишет 24 Канал.

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Биткоин взлетел к новому максимуму за год

В среду, 29 ноября, курс биткоина взлетел к почти 38 400 долларов за монету. Это максимальная цена для криптовалюты с 1 января 2023 года. Рыночная капитализация флагмана рынка криптовалют, на момент создания этого материала, составляет 747,4 миллиарда долларов, согласно данным CoinMarketCap. Криптовалюта также доминирует на рынке с долей более чем 52%.

К теме! Исторический максимум для биткоина зафиксировали в конце 2021 года. Тогда монета подорожала почти до 69 тысяч долларов США.

Предыдущая пиковая цена биткоина в 2023 году составляла 38 416 долларов, минимум зафиксировали на уровне 16 288 долларов за монету. В целом с начала года биткоин вырос в цене свыше 130%, по данным CoinDesk. Общая капитализация рынка криптовалют на этот момент составляет 1,43 триллиона долларов.