У центрі уваги найвідоміша криптовалюта у світі – біткойн. Річ у тому, що цифрова монета зафіксувала новий рекорд з початку поточного року, інформує 24 Канал.

Актуально Дефіцит у бюджеті Німеччини сягне понад 20 мільярдів євро у 2024 році

Біткойн злетів до нового максимуму за рік

У середу, 29 листопада, курс біткойна злетів до майже 38 400 доларів за монету. Це максимальна ціна для криптовалюти з 1 січня 2023 року. Ринкова капіталізація флагмана ринку криптовалют, на момент створення цього матеріалу, становить 747,4 мільярда доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Криптовалюта також домінує на ринку з часткою у понад 52%.

До теми! Історичний максимум для біткойна зафіксували наприкінці 2021 року. Тоді монета подорожчала майже до 69 тисяч доларів США.

Попередня пікова ціна біткойна у 2023 році становила 38 416 доларів, мінімум зафіксували на рівні 16 288 доларів за монету. Загалом з початку року біткойн зріс в ціні на понад 130%, за даними CoinDesk. Загальна капіталізація ринку криптовалют на цю мить становить 1,43 трильйона доларів.