Что будет влиять на курс

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что на следующую неделю изменений по стоимости валют ожидать не стоит. Он добавил, что факторы, которые будут влиять на курс, будут неизменными.

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Также, кроме чисто экономических, на рынок будут влиять косвенные факторы войны, в частности события на фронте, уровень общественных настроений, противодействие террористическим ракетным и БПЛА-атакам.

Обратите внимание! Время от времени именно эти факторы доминируют в формировании отношения граждан к наличному рынку. Иногда мы наблюдаем краткосрочное эмоциональное влияние, что позволяет обменным пунктам резко увеличивать курс продажи валюты.

А среди экономических факторов есть:

Стратегия НБУ по дальнейшей либерализации рынка

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На фоне режима "управляемой гибкости" и пути на уменьшение разницы между безналичным и наличным курсами добавится снятие ограничений по уплате валютных кредитных обязательств для бизнеса.

Макрофин для Украины

Ожидание мартовского первого транша помощи от ЕС в размере 4,5 миллиарда евро и помощи от других партнеров, где "главную скрипку" будет играть США,

Преодоление "экспортного кризиса" на западных границах страны Развитие экономики.

Речь идет и государственных кредитных программ поддержки малого и среднего бизнеса: "5 – 7 – 9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%" и так далее.

Лесовой говорит, что, учитывая экономические факторы и роль регулятора, вряд ли валютный рынок будет "штормить": соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будут регулировать объемы валютных интервенций.

Кроме того, наличный рынок, по-прежнему, будет формировать собственные курсы, учитывая именно "события" межбанка. То есть, в глобальном смысле конъюнктура рынка не изменится, а затем на рынке сохранится частое разнонаправленное, но не порывистое изменение курсов,

– отмечает банкир.

Сколько будет стоить доллар и евро

В целом основные показатели валютного рынка будут такими:

Коридоры курсовых изменений: межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро. Ежедневные курсовые изменения: межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны,

межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны, Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.

Таким образом, в течение 4 – 10 марта изменения на валютном рынке будут скорее "косметическими", чем системными.

Заметьте! Сейчас рынок находится в состоянии динамической стабильности, следовательно, и вероятность каких-то неожиданных сюрпризов – минимальная.