Что будет влиять на курс
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что на следующую неделю изменений по стоимости валют ожидать не стоит. Он добавил, что факторы, которые будут влиять на курс, будут неизменными.
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Также, кроме чисто экономических, на рынок будут влиять косвенные факторы войны, в частности события на фронте, уровень общественных настроений, противодействие террористическим ракетным и БПЛА-атакам.
А среди экономических факторов есть:
- Стратегия НБУ по дальнейшей либерализации рынка
На фоне режима "управляемой гибкости" и пути на уменьшение разницы между безналичным и наличным курсами добавится снятие ограничений по уплате валютных кредитных обязательств для бизнеса.
- Макрофин для Украины
Ожидание мартовского первого транша помощи от ЕС в размере 4,5 миллиарда евро и помощи от других партнеров, где "главную скрипку" будет играть США,
- Преодоление "экспортного кризиса" на западных границах страны
- Развитие экономики.
Речь идет и государственных кредитных программ поддержки малого и среднего бизнеса: "5 – 7 – 9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5 – 7 – 9%" и так далее.
Лесовой говорит, что, учитывая экономические факторы и роль регулятора, вряд ли валютный рынок будет "штормить": соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будут регулировать объемы валютных интервенций.
Кроме того, наличный рынок, по-прежнему, будет формировать собственные курсы, учитывая именно "события" межбанка. То есть, в глобальном смысле конъюнктура рынка не изменится, а затем на рынке сохранится частое разнонаправленное, но не порывистое изменение курсов,
– отмечает банкир.
Сколько будет стоить доллар и евро
В целом основные показатели валютного рынка будут такими:
- Коридоры курсовых изменений: межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.
- Ежедневные курсовые изменения: межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны,
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.
Таким образом, в течение 4 – 10 марта изменения на валютном рынке будут скорее "косметическими", чем системными.