Как изменилась цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на вечер 1 апреля выглядел следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 68,42 тысячи доллара за монету (-2,89% за сутки);

(BTC) – 68,42 тысячи доллара за монету (-2,89% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,45 тысячи доллара за монету (-4,64% за сутки).

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Биткойн может вырасти до 150 тысяч долларов

Биткойн-аналитик Том Ли считает, что к концу 2024 года цена биткойна может достичь 150 тысяч долларов за монету, передает CNBC.

Спрос растет благодаря новым ETF, предложение сократится из-за халвинга, и если денежно-кредитная политика смягчится, на что мы и ожидаем, это также будет способствовать росту рисковых активов,

– сказал Ли.

Напомним, что инвестиционная компания BlackRock недавно замечала, что актив все еще остается, в большинстве случаев, в приоритете среди их клиентов.

Бажаєте інвестувати у криптовалюти, але непокоїтеся за безпеку своїх коштів та особистих даних? Безпека — це один із пріоритетів WhiteBIT – централізованої криптобіржі з українським корінням. Компанія входить у трійку найбезпечніших бірж у світі за рейтингом сертифікаційної платформи CER.live та відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки згідно з аудитами Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки.