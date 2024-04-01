Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на вечір 1 квітня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 68,42 тисячі долара за монету (-2,89% за добу);

(BTC) – 68,42 тисячі долара за монету (-2,89% за добу); Ethereum (ETH) – 3,45 тисячі долара за монету (-4,64% за добу).

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Біткойн може зрости до 150 тисяч доларів

Біткойн-аналітик Том Лі вважає, що до кінця 2024 року ціна біткойна може досягти 150 тисяч доларів за монету, передає CNBC.

Попит зростає завдяки новим ETF, пропозиція скоротиться через халвінг, і якщо грошово-кредитна політика пом'якшиться, на що ми й очікуємо, це також сприятиме зростанню ризикових активів,

– сказав Лі.

Нагадаємо, що інвестиційна компанія BlackRock нещодавно зауважувала, що актив все ще залишається, в більшості випадків, в пріоритеті серед їх клієнтів.

Бажаєте інвестувати у криптовалюти, але непокоїтеся за безпеку своїх коштів та особистих даних? Безпека — це один із пріоритетів WhiteBIT – централізованої криптобіржі з українським корінням. Компанія входить у трійку найбезпечніших бірж у світі за рейтингом сертифікаційної платформи CER.live та відповідає найвищим вимогам до рівня безпеки згідно з аудитами Hacken.io — провідних спеціалістів з надання послуг у сфері кібербезпеки.