Что происходит с биткойном
Крупные инвесторы часто покупают биткоин в момент его падения. То есть когда он опускается в цене ниже 50 тысяч долларов.
Читайте также Сегодня последний день: какие показатели надо передать, чтобы не переплачивать за коммуналку
Как раз такая ситуация происходила 5 августа. Тогда киты очень активно выкупали биткоин.
В течение месяца киты выкупили 404 448 биткойнов. По состоянию на сейчас, это ориентировочно 23 миллиарда долларов.
За последние 30 дней 404 448 биткойнов перешли на постоянные адреса владельцев, и это явно накопление.
Динамика биткойна за 30 дней/ Фото со страницы Ки Янг Джу в Х