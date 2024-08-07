Що відбувається з біткойном
Великі інвестори часто купують біткойн у момент його падіння. Тобто коли він опускається в ціні нижче 50 тисяч доларів.
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Якраз така ситуація відбувалася 5 серпня. Тоді кити дуже активно викуповували біткойн.
Протягом місяця кити викупили 404 448 біткойнів. Станом на зараз, це орієнтовно 23 мільярди доларів.
За останні 30 днів 404 448 біткойнів перейшли на постійні адреси власників, і це явно накопичення.
Динаміка біткойна за 30 днів/ Фото зі сторінки Кі Янг Джу у Х