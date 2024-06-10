Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 10 июня выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 69,42 тысячи доллара за монету (+0,61% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,67 тысячи доллара за монету (-0,4% за сутки).
Читайте также Украинцев захватила ностальгическая игра - все собирают футбольные карточки Сборной по футболу
Кого называют криптопрезидентом
Как сообщают в Reuters, Трамп начал позиционировать себя как "биткойн-президент". Кандидат в президенты пообещал поддержку биткойна и индустрии в целом во время мероприятия, организованном венчурными инвесторами Дэвидом Саксом и Чаматом Палихапитией.
Он заявил, что будет криптопрезидентом,
– сказал о Трампе Тревор Трайна, технический директор из Сан-Франциско и бывший посол США в Австрии.
- Недавно Дональд Трамп принял пожертвования в BTC через Lightning Network.
- Тогда он заявил, что хочет, чтобы будущее криптовалют было в Америке, а не за рубежом.