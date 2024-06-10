Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 10 червня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 69,42 тисячі долара за монету (+0,61% за добу);

(BTC) – 69,42 тисячі долара за монету (+0,61% за добу); Ethereum (ETH) – 3,67 тисячі долара за монету (-0,4% за добу).

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Кого називають криптопрезидентом

Як повідомляють в Reuters, Трамп почав позиціювати себе як "біткойн-президент". Кандидат у президенти пообіцяв підтримку біткойна та індустрії загалом під час заходу, організованому венчурними інвесторами Девідом Саксом і Чаматом Паліхапітією.

Він заявив, що буде криптопрезидентом,

– сказав про Трампа Тревор Трайна, технічний директор з Сан-Франциско та колишній посол США в Австрії.

Зверніть увагу! Водночас Трамп не надав жодної конкретики щодо запропонованої ним політики стосовно цифрових активів.

Нещодавно Дональд Трамп прийняв пожертвування у BTC через Lightning Network.

Тоді він заявив, що хоче, щоб майбутнє криптовалют було в Америці, а не за кордоном.

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