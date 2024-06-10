Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 10 червня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 69,42 тисячі долара за монету (+0,61% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,67 тисячі долара за монету (-0,4% за добу).
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Кого називають криптопрезидентом
Як повідомляють в Reuters, Трамп почав позиціювати себе як "біткойн-президент". Кандидат у президенти пообіцяв підтримку біткойна та індустрії загалом під час заходу, організованому венчурними інвесторами Девідом Саксом і Чаматом Паліхапітією.
Він заявив, що буде криптопрезидентом,
– сказав про Трампа Тревор Трайна, технічний директор з Сан-Франциско та колишній посол США в Австрії.
- Нещодавно Дональд Трамп прийняв пожертвування у BTC через Lightning Network.
- Тоді він заявив, що хоче, щоб майбутнє криптовалют було в Америці, а не за кордоном.