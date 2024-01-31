Как начисляется льгота

Согласно законодательству, к категории льготников, которые имеют право на 50-процентную скидку, относятся члены семьи погибших военнослужащих. А сами участники боевых действий могут иметь 75% скидки.

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Льгота распространяется на такие услуги:

  • услуги по управлению многоквартирным домом;
  • услуги по поставке и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, обращения с бытовыми отходами;
  • оплата абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг;
  • расходы на управление многоквартирным домом, где создано объединение совладельцев, жилищно-строительный кооператив, а также на коммунальные услуги в таком доме;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа (при наличии печного отопления).

Условия начисления льготы

При расчете платы за отопление и пользование жильем, размер скидки определяется от 21 квадратного метра на каждое лицо, имеющее право на скидку и постоянно проживает в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.

В случае, если вдова является нетрудоспособной, а ее семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка на газ для отопления предоставляется на двойную нормативную отапливаемую площадь – 42 квадратных метра на лицо, которая имеет право на скидку, и дополнительно 21 квадратный метр на семью.

Как оформить субсидию

Для оформления жилищной субсидии необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах лиц.

Дополнительно можно добавить:

  • Договор найма (аренды) жилья.
  • Справки о доходах.
  • Справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
  • Другие документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.

При необходимости могут понадобиться также следующие документы:

  • Справки, подтверждающие место пребывания лица в другой административно-территориальной единице.
  • Справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении.
  • Акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства от поселкового, сельского или городского совета.
  • Договоры аренды жилья в другом месте.