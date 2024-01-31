Как начисляется льгота
Согласно законодательству, к категории льготников, которые имеют право на 50-процентную скидку, относятся члены семьи погибших военнослужащих. А сами участники боевых действий могут иметь 75% скидки.
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Льгота распространяется на такие услуги:
- услуги по управлению многоквартирным домом;
- услуги по поставке и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, обращения с бытовыми отходами;
- оплата абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг;
- расходы на управление многоквартирным домом, где создано объединение совладельцев, жилищно-строительный кооператив, а также на коммунальные услуги в таком доме;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа (при наличии печного отопления).
Условия начисления льготы
При расчете платы за отопление и пользование жильем, размер скидки определяется от 21 квадратного метра на каждое лицо, имеющее право на скидку и постоянно проживает в жилом помещении, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью.
В случае, если вдова является нетрудоспособной, а ее семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка на газ для отопления предоставляется на двойную нормативную отапливаемую площадь – 42 квадратных метра на лицо, которая имеет право на скидку, и дополнительно 21 квадратный метр на семью.
Как оформить субсидию
Для оформления жилищной субсидии необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.
- Декларация о доходах и расходах лиц.
Дополнительно можно добавить:
- Договор найма (аренды) жилья.
- Справки о доходах.
- Справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
- Другие документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.
При необходимости могут понадобиться также следующие документы:
- Справки, подтверждающие место пребывания лица в другой административно-территориальной единице.
- Справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении.
- Акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства от поселкового, сельского или городского совета.
- Договоры аренды жилья в другом месте.