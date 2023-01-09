Компенсация по уходу за ребенком выросла

С 1 января возрос размер возмещения услуги няня с одного прожиточного минимума (а при уходе за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы.

Читайте также Выплаты при рождении ребенка в 2023 году