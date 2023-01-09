Компенсация по уходу за ребенком выросла
С 1 января возрос размер возмещения услуги няня с одного прожиточного минимума (а при уходе за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы.
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Теперь семьи будут получать 6 700 гривен, согласно постановлению № 1474. Раньше компенсация составляла 2 272 гривен.
Кто может рассчитывать на компенсацию
Компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет, "муниципальная няня" предоставляется в случае:
- осуществление ухода за ребенком с инвалидностью,
- если родитель, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.
Кто такая "муниципальная няня"С 1 января 2019 года в Украине начала действовать социальная программа "муниципальная няня". С ее помощью Правительство может возмещать родителям часть зарплаты няни, которая ухаживает за детьми до трех лет.
Муниципальная няня – любое физическое или юридическое лицо, оказывающее услугу по уходу за детьми и с которым заключен договор об осуществлении ухода за ребенком до трех лет, кроме государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования, родителей и опекунов ребенка.
Механизм начисления компенсации
Механизм начисления компенсации услуги будет определяться в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге, "муниципальная няня".
В течение января 2023 года родители, опекуны ребенка младше трех лет, получающие возмещение стоимости услуги, "муниципальная няня" должны подтвердить свое право на такое возмещение.