Как растут активы

Эксперты считают, что значительный рост биткоина и золота на самом деле неоднозначный знак. В первую очередь это свидетельствует об изменениях в аппетитах населения.

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Дело в том, что нынешний рост это рекордный показатель, как для биткойна, так и золота за последние 10 лет. Однако, назвать это положительной тенденцией трудно. Например, быстрое увеличение цены на золото может свидетельствовать о вероятном падении мировых акций.

Почему происходит рост

Повышение стоимости обоих активов имеет разные причины. В частности золото на протяжении многих лет было эффективным методом хранения средств. Более того, этот актив не потерял свои позиции до сих пор. Такое повышение стоимости золота может свидетельствовать об определенном уровне беспокойства в обществе. Волнение, вероятно, вызвано на фоне значительной геополитической напряженности.

А вот с биткоином ситуация иная. Этот относительно новый актив, хоть и значительно подорожал, но его надежность во временном измерении до сих пор является предметом острых споров. Вероятно, рост биткоина почти на 50% связан с притоком средств в недавно открытые биржевые фонды США, которые владеют цифровой валютой.

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