Как будут предоставляться помощь при рождении ребенка в 2025 году

Дело в том, что со следующего года помощь будут оказывать на постоянной основе, сообщает 24 канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов в Украине.

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Так предусматривается перечисление денег родителям, у которых родился ребенок. Начисление средств происходит на текущий счет, который открыть в Приватбанке, со специальным режимом использования

Но такой счет может быть открыт в любом банковском учреждении. Главное, чтобы оно было готово присоединиться к обеспечению монетизации "Пакета малыша".

Обратите внимание! В частности документом предусмотрено, что Государственная служба по делам детей будет обнародовать перечень уполномоченных банков, с которыми заключила договор о взаимодействии. Информацию можно будет найти на их официальном веб-сайте.

Какую помощь предусматривает "Пакет малыша"

"Пакет малыша" – это специальный набор, который предоставляется украинским родителям новорожденных детей. Такая помощь направлена на поддержку родителей в первые месяцы жизни ребенка.

Подобная денежная компенсация является единовременной выплатой на каждого живорожденного ребенка для приобретения детских товаров: