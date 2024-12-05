Як надаватимуться допомога при народженні дитини у 2025 році

Річ у тім, що з наступного року допомогу надаватимуть на постійній основі, повідомляє 24 канал з посиланням на Федерацію профспілок в Україні.

Читайте також Хто зможе отримати 1000 гривень від держави взимку

Так передбачається перерахування грошей батькам, у яких народилася дитина. Нарахування коштів відбувається на поточний рахунок, який відкрити у Приватбанку, зі спеціальним режимом використання

Але такий рахунок може бути відкритий в будь-якій банківській установі. Головне, аби вона була готова долучитися до забезпечення монетизації "Пакунка малюка".

Зверніть увагу! Зокрема документом передбачено, що Державна служба у справах дітей буде оприлюднювати перелік уповноважених банків, з якими уклала договір про взаємодію. Інформацію можна буде знайти на їхньому офіційному веб-сайті.

Яку допомогу передбачає "Пакунок малюка"

"Пакунок малюка" – це спеціальний набір, який надається українським батькам новонароджених дітей. Така допомога спрямована на підтримку батьків у перші місяці життя дитини.

Подібна грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів: