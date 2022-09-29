Россию исключили из мировых рейтингов

После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, международные агентства начали понижать ее кредитный рейтинг и в конце концов он скатился до дефолтного, а впоследствии в россии все же наступил технический дефолт. Также ряд рейтингов исключил агрессора из своих списков.

Читайте также Просто и быстро: как научиться инвестировать в криптовалюту

Международное агентство S&P Global Ratings еще в апреле отозвало рейтинги всех российских компаний и снизило долгосрочный кредитный рейтинг россии в национальной и иностранной валютах с "CCC-" до "CC", а краткосрочные – на уровне "C", на просмотре с негативным прогнозом.

еще в апреле отозвало рейтинги всех российских компаний и снизило долгосрочный кредитный рейтинг россии в национальной и иностранной валютах с "CCC-" до "CC", а краткосрочные – на уровне "C", на просмотре с негативным прогнозом. Fitch Ratings – от 23 марта агентство перестало оценивать кредитный рейтинг россии, однако в последних обзорах снизило его до уровня "С", означающего неизбежный дефолт по суверенному долгу.

– от 23 марта агентство перестало оценивать кредитный рейтинг россии, однако в последних обзорах снизило его до уровня "С", означающего неизбежный дефолт по суверенному долгу. В JPMorgan Chase&Co заявили, что уберут российский долг из своих индексов, а банк исключил российские суверенные и корпоративные облигации в твердой валюте из всех своих индексов с фиксированной доходностью с 31 марта, как передает издание Bloomberg.

Индекс JPMorgan

Индексы развивающихся рынков JPMorgan – одни из самых популярных среди инвесторов в классе активов с фиксированным доходом и служат эталоном в отрасли. Россия составила 0,83% индекса облигаций JPMorgan Emerging Markets Bond, согласно которому отслеживались активы на сумму около 415 миллиардов долларов. Поэтому даже в случае снятия санкций с россии вернуться в индекс стране будет непросто.

Нужно много времени, чтобы изменить это, а это значит, что финансовая изоляция россии, вероятно, будет продолжаться в течение длительного периода времени, перевернув значительную часть прогресса, которого россия достигла за последние годы,

– сказал аналитик Митул Котеча из TD Securities в Сингапуре.

Учтите! Из-за того, что россию исключили из мирового индекса акций, Индию могут наоборот включить в индекс JPMorgan, как страну с наибольшим количеством облигаций среди развивающихся экономик.

Интересно Дефолт – не самое плохое, что произошло с россией: что добьет экономику агрессора

Последствия того, что россия опустилась во всех кредитных рейтингах

Что касается последствий, то экономический эксперт Олег Гетман, в комментарии 24 каналу обьяснил, что их следует рассматривать в совокупности с санкциями.

Олег Гетман Экономист, специалист Экономической экспертной платформы Последствия нельзя выделить отдельно, они в совокупности со всеми другими санкциями приводят к разрушительным последствиям для экономики. В частности, такие низкие рейтинги, дефолтное состояние – это отсутствие доступа к любым дешевым иностранным ресурсам, это отсутствие инвестиций, это максимально быстрый вылет тех инвестиций, которые сейчас там есть. То есть, никто не хочет связываться с токсичной страной.

Он подчеркивает, что последствий уже немало и они будут только приумножаться. Вместе это все будет давить на экономику россии и оказывать негативное влияние. Отмечает важность аспекта санкций и другой экономический эксперт.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Сегодня основная проблема, связаная с экономическими санкциями – это несправедливая война, которую россия развязала в Украине. Пока война не закончится, никаких разговоров о снятии пакетов санкций быть не может. Говорить о том, когда россия может восстановиться. Сначала давайте мы определимся, когда россия закончит эту войну и уже после того можно говорить о сроках восстановления экономики россии.

К теме Россия пожалеет о мобилизации: что будет в 8 пакете санкций ЕС

Ситуация с санкциями в отношении россии Сейчас в отношении россии уже действует семь пакетов санкций, таких как отключение ряда банков от SWIFT, введение эмбарго на нефть. На фоне информации о псевдореферендуме на временно оккупированных территориях, в ЕС потребовали ужесточения санкций и введения новых ограничений. Речь идет о расширении санкций в энергетическом блоке (ограничения на сжиженный нефтяной газ) ограничении сотрудничества в области ядерной энергетики, сфере ИТ, кибербезопасности и индустрии программного обеспечения.

Россию исключили из мировых индексов

Отметим, что токсичную россию исключили из своих списков и рейтингов не только международные агентства, но и ряд узнаваемых индексов.

Россия больше не в списке Индекса экономической свободы, который ежегодно публикует издание Wall Street Journal вместе со стратегическим исследовательским институтом США Heritage Foundation. В аналитике за 2021 год россия занимала 92 строчку из 178 исследуемых стран, а вот в нынешнем выпуске ее уже нет в списке.

В этом году нет россии и в Индексе "доброй страны", который измеряет, сколько каждая из 163 стран в этом списке делает добра для планеты и человечества посредством своей политики и поведения. Хотя, учитывая политический курс агрессора, это не вызывает удивления, скорее наоборот.

Когда россия сможет вернуться в международные рейтинги и индексы

Эксперты единогласно уверены, что россия вряд ли сможет в ближайшие годы вернуть послевоенные рейтинги и снова стать полноценной частью цивилизованного мира. Более того, они подчеркивают, что пройдут годы после победы Украины, когда международные инвесторы и мир снова заинтересуются страной и увидят в ней перспективы.

Это сложно прогнозировать, вероятно, после того, как будет закончена война нашей победой и еще через несколько лет после смены власти. Потому что этой власти больше крупные страны G7, Евросоюз уже не будут доверять. Поэтому рейтинги вряд ли возобновятся раньше, чем окончание войны и смена российской власти на какую-нибудь более-менее адекватную,

– рассказывает Гетман.

Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.