Какая криптовалюта сильно выросла за неделю

Токен GMX сейчас стоит 42,88 доллара, а его котировка по состоянию на 1 октября выросла на 9,27%. Капитализация на рынке достигла 388,1 доллара, что позволило монете оказаться на 81 строчке в рейтинге лучших. Трейдеры с 30 сентября по 1 октября успели оформить сделки на сумму 17,3 миллиона долларов.

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Также хорошие показатели зафиксировал курс Maker (MKR). За прошедшую неделю токен стал дороже на 22,9%, а купить его можно в среднем за 1578 долларов. Суммарное предложение на рынке достигло 1,54 миллиарда долларов.

Трейдеры отметили несколько криптовалют, которые также показали значительный рост, но не вошли в рейтинг. Например, HarryPotterObamaPacMan8Inu увеличилась в стоимости аж на 227% за неделю. В то время как другие показали следующие результаты:

LeverFi (LEVER) – на 58,4%;

Origin Protocol (OGN) – на 55,5%;

Tellor (TRB) – на 50,8%.

Какие страны больше всего инвестируют в майнинг

Наибольшие объемы майнинга сосредоточены в США – 38% и в Китае – 21%. Однако это, скорее, потому, что в этих странах большая численность населения, а не благодаря содействию государства, ведь правительства стран, наоборот, пытаются "обуздать" эту сферу.

Например, в США предложили ввести дополнительный налог в 30% на электроэнергию, которую потребляют майнеры. Китай не поддерживает майнинг, потому что предпочитает цифровую валюту центробанка, которую легче проконтролировать.

К другим странам, которые действительно инвестируют деньги в биткойн, относятся:

Оман;

ОАЭ;

Сальвадор;

Бутан.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.