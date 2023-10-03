Яка криптовалюта сильно зросла за тиждень

Токен GMX нині коштує 42,88 долара, а його котирування станом на 1 жовтня зросло на 9,27%. Капіталізація на ринку досягла 388,1 долара, що дало змогу монеті опинитися на 81 сходинці в рейтингу найкращих. Трейдери з 30 вересня по 1 жовтня встигли оформити угоди на суму 17,3 мільйона доларів.

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Також хороші показники зафіксував курс Maker (MKR). За минулий тиждень токен став дорожчим на 22,9%, а купити його можна в середньому за 1 578 доларів. Сумарна пропозиція на ринку досягла 1,54 мільярда доларів.

Трейдери відзначили декілька криптовалют, які також показали значне зростання, але не увійшли до рейтингу. Наприклад HarryPotterObamaPacMan8Inu збільшилася у вартості аж на 227% за тиждень. Тоді як інші показали такі результати:

LeverFi (LEVER) – на 58,4%;

Origin Protocol (OGN) – на 55,5%;

Tellor (TRB) – на 50,8%.

Які країни найбільше інвестують у майнінг

Найбільші обсяги майнінгу зосереджені у США – 38% та Китаї – 21%. Проте це радше, тому що у цих країнах велика чисельність населення, а не за сприяння держави, адже уряди країн навпаки, намагаються "приборкати" цю сферу.

Наприклад у США запропонували ввести додатковий податок у 30% на електроенергію, яку споживають майнери. Китай не підтримує майнінг, бо надає перевагу цифровій валюті центробанку, яку легше проконтролювати.

До інших країн, які справді інвестують гроші у біткойн належать:

Оман;

ОАЕ;

Сальвадор;

Бутан.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.