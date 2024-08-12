Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 12 августа выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 58,69 тысячи доллара за монету (-4,15% за сутки);

(BTC) – 58,69 тысячи доллара за монету (-4,15% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,56 тысячи доллара за монету (-3,94% за сутки).

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Сначала рекордное падение, а затем быстрое восстановление

Напоминаем, что еще на прошлой неделе самая популярная криптовалюта пережила резкое падение ниже чем 50 тысяч долларов. В то же время сейчас биткойн вернулся к диапазону в 60 тысяч, где находился в последние месяцы.

На прошлой неделе, в первую половину, биткойн находился в отрицательном тренде,

По состоянию на 5 августа валюта вообще едва ли не впервые за последние годы испытала одно из крупнейших однодневных падений.

Кстати, такое падение курса спровоцировало обострение на Ближнем Востоке и ухудшение ситуации на фондовом рынке.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.