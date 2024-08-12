Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 12 серпня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 58,69 тисячі долара за монету (-4,15% за добу);

(BTC) – 58,69 тисячі долара за монету (-4,15% за добу); Ethereum (ETH) – 2,56 тисячі долара за монету (-3,94% за добу).

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Спочатку рекордне падіння, а потім швидке відновлення

Нагадуємо, що ще минулого тижня найпопулярніша криптовалюта пережила різке падіння нижче аніж 50 тисяч доларів. Водночас зараз біткойн повернувся до діапазону в 60 тисяч, де перебував останніми місяцями.

Минулого тижня, у першу половину, біткойн перебував у негативному тренді,

Станом на 5 серпня валюта взагалі чи не вперше за останні роки відчула одне з найбільших одноденних падінь.

До речі, таке падіння курсу спровокувало загострення на Близькому Сході та погіршення ситуації на фондовому ринку.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.