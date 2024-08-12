Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 12 серпня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 58,69 тисячі долара за монету (-4,15% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,56 тисячі долара за монету (-3,94% за добу).
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Спочатку рекордне падіння, а потім швидке відновлення
Нагадуємо, що ще минулого тижня найпопулярніша криптовалюта пережила різке падіння нижче аніж 50 тисяч доларів. Водночас зараз біткойн повернувся до діапазону в 60 тисяч, де перебував останніми місяцями.
- Минулого тижня, у першу половину, біткойн перебував у негативному тренді,
- Станом на 5 серпня валюта взагалі чи не вперше за останні роки відчула одне з найбільших одноденних падінь.
До речі, таке падіння курсу спровокувало загострення на Близькому Сході та погіршення ситуації на фондовому ринку.