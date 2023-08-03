В США приняли законопроекты о регуляции крипторынка

26 июля Палата представителей одобрила два законопроекта - "О финансовых инновациях и технологиях в ХХІ веке", а также "О нормативном определении блокчейн-технологии". В ходе рассмотрения обе партии не поддержали законопроект о структуре рынка.

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Его не приняли, потому что его положение предусматривает наделение Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) слишком большими полномочиями. То есть это ослабит защиту потребителей, которая предусмотрена законом США о ценных бумагах, поэтому инвесторы останутся менее защищенными перед мошенниками.

Если Конгресс ничего не сделает, Соединенные Штаты потеряют огромную возможность, пострадают многие американцы. Принятие закона станет большой победой для страны,

– подчеркнул республиканец Том Эммер.

Однако впоследствии республиканцы изменили свою точку зрения и отметили необходимость принять закон как можно скорее.

Какие изменения предлагают внести

Ранее в Палате представителей зарегистрировали законопроект согласно которому регуляторов рынка обяжут дать четкое определение понятиям "блокчейн" и "цифровой актив" в пределах имеющегося финансового законодательства.

Вместе с тем предлагаются следующие изменения:

проекты, работающие с криптой, не будут регистрироваться традиционным способом при размещении ценных бумаг;

эмитенты смогут предлагать токены на сумму до 75 миллионов долларов в течение года (с ограничением на неаккредитованных покупателей);

эмитенты токенов будут отчитываться перед SEC до тех пор, пока они не будут сертифицированы и децентрализованы до такого уровня, что монета станет товаром;

будет запрещено смешивать активы клиентов.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.