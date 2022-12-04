Домашний Starlink

При отключении электроэнергии украинцы сталкиваются не только с отсутствием света, но и с плохим покрытием интернета. Однако даже в домашних условиях можно создать свой Starlink.

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Для этого нужно иметь роутер с функцией модема, в который можно вставить свою сим-карту. Необязательно использовать новый модем, можно купить уже подержанный. Его стоимость составит около 2 – 2,5 тысячи гривен.

Для того чтобы иметь возможность вставить сим-карту в роутер, сначала нужно сделать ее дубликат. Такую услугу может предоставить мобильный оператор. Такой роутер с сим-картой будет полезен тем, кто работает из дома и при наличии электроэнергии, ведь он будет раздавать интернет с усиленным сигналом. Когда электроснабжение отключают, чтобы был интернет, вам нужно будет заживить чем-то роутером. Это можно сделать с помощью модема.

Обратите внимание! Также вы можете узнать у своего провайдера, есть ли у него аккумулятор на распределительном щитке. Ведь, если у вас есть аккумуляторы на распределительном щитке по оптоволокну, то значит вам не нужно покупать никакого роутера с сим-картой. Достаточно будет только приобрести повербанк, заживить роутер, и он будет работать и раздавать интернет.

Также усовершенствовать свой роутер можно еще с помощью рабочей антенны, которую раньше крепили на старые телевизоры. Такая антенна поможет поймать сигнал даже из соседнего района, если в вашем отсутствует.

Исчезло отопление: как сохранить тепло в доме

Для того чтобы не выпускать тепло из помещения, если произошло аварийное отключение отопления, прежде всего, нужно посмотреть стоит ли у вас какая-то мебель возле радиаторов. Ведь, если у него что-то есть, например, диван, шторы или кресло, это препятствует главной функции радиатора – отдавать тепло. Радиатор должен излучать тепло и нагревать. То есть если у вас у радиатора в радиусе одного метра что-то стоит – это не правильно.

Также в современных реалиях целесообразно будет подумать о светоотражателе. Возможно, это не очень красиво с точки зрения эстетики, но зато поможет сохранить тепло в доме. Его можно положить за радиатор, большое преимущество такой пленки – достаточно бюджетная цена. На один радиатор она обойдется где-то в около 150 гривен. С помощью нее тепло от радиатора будет отражаться и обогревать комнату, а не вашу мебель.

Большинство людей, установивших металлопластиковые окна, делали это в весенне – осенний период. Но мало кто знает, что преимущественно каждая металлопластиковая конструкция имеет разные режимы. Это заметно, когда мы открываем окно и видим разные механизмы.

При установке окон, монтажники всегда выставляют их на летний режим, то есть не дожимают болтики в окне и оно не прилегает на 100%. Вследствие чего по периметру окна могут быть холодные сквозняки. Поэтому следует изменить режим на окнах на зимний. Это можно сделать самостоятельно загулив видео с инструкциями.

Также, чтобы утеплить окна, вы можете заменить на них резинки. С помощью таких простых действий энергоэффективность в вашем доме будет максимальна. Также этими же резинками можно оклеить межкомнатную дверь.

Как организовать свой быт, если у вас не централизованное отопление

В отсутствие отопления важно не только сохранять тепло внутри дома как можно дольше, но и в собственном теле. Один из самых банальных советов, однако едва ли не самый действенный. Прежде всего стоит позаботиться, чтобы ваши ноги были в тепле, ведь когда вам тепло в конечности, то тело себя чувствует более комфортно.

Когда вы согрели свои нижние конечности, то самое время подумать о руках и о том, чтобы согреться изнутри. Для того чтобы согреть верхние конечности можно использовать обычную свечу, ведь это источник тепла. Когда мы сжигаем свечу происходит сгорание материала, а при сгорании выделяется определенное количество тепла.

Поэтому если почувствуете, что замерзаете в квартире, можете обуться и поставить руки над свечой. Таким образом, вы согреете верхние и нижние конечности и ваше тело сразу почувствует комфорт. А согреть тело изнутри может помочь чай. Поэтому в настоящее время следует всегда держать дома термос с каким-нибудь горячим напитком.

Собственный доступ к электроэнергии

С помощью инвектора (передатчик напряжения) и автомобильного аккумулятора можно получить доступ к электроэнергии. Однако к выбору инвектора нужно отнестись достаточно придирчиво, ведь из-за высокого спроса можно встретить бракованный прибор или плохое качество. Подключив к такому инвектору ваш гаджет или электроприбор они могут сгореть.

Чтобы извлечь энергию из аккумулятора, нужно подключить его к инвектору. Таким образом из 12 вольт вы получите 220. Но нужно обратить внимание, что у каждого инвектора разные технические возможности. К примеру, мощность, от чего зависит, какое количество электроприборов вы можете подключить.