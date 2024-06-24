Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 24 июня выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 61,38 тысячи доллара за монету (-4,7% за сутки);

(BTC) – 61,38 тысячи доллара за монету (-4,7% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,30 тысячи доллара за монету (-5,53% за сутки).

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Что происходит с биткойном

Еще на прошлой неделе курс биткоина вернулся в боковой диапазон от 60 до 65 тысяч долларов. Как сообщают в Bitcoin Magazine, "медведи" защитили важный уровень сопротивления, однако не могут развить успех. Поэтому на рынке установилось шаткое равновесие. В то же время "киты" продолжают накапливать резервы.

Кто такие "медведи" и "киты" Кит – это тот, кто владеет наибольшим количеством криптовалюты, впрочем, это не всегда один человек – это может быть группа криптоэнтузиастов, инвесторов, организаций и тому подобное. Медведь – это тот участник рынка, который получает выгоду не только с рынка, который растет, но с такого, где происходит спад стоимости активов.

Есть высокая вероятность, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет менять процентные ставки в следующем месяце. Несмотря на это участники рынка ожидают. что условия кредитования улучшатся не позднее сентября.

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