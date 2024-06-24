Ще минулого тижня курс біткойн повернувся у боковий діапазон від 60 до 65 тисяч доларів. Як повідомляють в Bitcoin Magazine, "ведмеді" захистили важливий рівень опору, однак не можуть розвинути успіх. Відтак на ринку встановилася хитка рівновага. Водночас "кити" продовжують накопичувати резерви.
Хто такі "ведмеді" та "кити"
Кит – це той, хто володіє найбільшою кількістю криптовалюти, втім це не завжди одна людина – це може бути група криптоентузіастів, інвесторів, організацій тощо. Ведмідь – це той учасник ринку, який отримує вигоду не лише з ринку, який росте, але з такого, де відбувається спад вартості активів.
Є висока ймовірність, що Федеральна резервна система (ФРС) не змінюватиме процентні ставки наступного місяця. Попри це учасники ринку очікують. що умови кредитування покращаться не пізніше вересня.