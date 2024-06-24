Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 24 червня має такий вигляд:

  • Bitcoin (BTC) – 61,38 тисячі долара за монету (-4,7% за добу);
  • Ethereum (ETH) – 3,30 тисячі долара за монету (-5,53% за добу).

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Що відбувається з біткойном

Ще минулого тижня курс біткойн повернувся у боковий діапазон від 60 до 65 тисяч доларів. Як повідомляють в Bitcoin Magazine, "ведмеді" захистили важливий рівень опору, однак не можуть розвинути успіх. Відтак на ринку встановилася хитка рівновага. Водночас "кити" продовжують накопичувати резерви.

Хто такі "ведмеді" та "кити"

Кит – це той, хто володіє найбільшою кількістю криптовалюти, втім це не завжди одна людина – це може бути група криптоентузіастів, інвесторів, організацій тощо. Ведмідь – це той учасник ринку, який отримує вигоду не лише з ринку, який росте, але з такого, де відбувається спад вартості активів.

Є висока ймовірність, що Федеральна резервна система (ФРС) не змінюватиме процентні ставки наступного місяця. Попри це учасники ринку очікують. що умови кредитування покращаться не пізніше вересня.