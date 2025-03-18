Украина может потерять средства из-за возвращения пошлин на экспорт в ЕС

Еще в 2022 году ЕС отменил ограничения на украинский импорт, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии (ЦЭС).

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В частности в 2024 году беспошлинный режим продолжили. Однако уже с лимитом на ряд товаров, например, сахар или птицу. Однако действующие договоренности завершаются уже в июне текущего года. Но официальных подтверждений их продолжения нет.

Александра Авраменко, председатель комитета по евроинтеграции Украинский клуб аграрного бизнеса, который сделал заявление о возможной потере 3 миллиардов долларов, также сказал, что времени для диверсификации экспорта на третьи рынки будет недостаточно.

Для нас худшим вариантом будет возвращение к режиму торговли, который действовал в 2021 году. Он не отвечал ни реальным объемам производства и экспорта с украинской стороны, ни потребительским потребностям внутри ЕС,

– отметил Авраменко.

Заметьте! Он также сказал, что "наше влияние на европейский рынок является незначительным, если не мизерным". Однако хотелось бы, чтобы ассоциации, которые потребляют украинскую продукцию, активнее выражали свою позицию и имели более весомый голос.

Что говорят другие эксперты

Тарас Качка, заместитель министра экономики, отметил, что между Украиной и ЕС вопрос заключается исключительно в аграрной продукции. Поэтому возникает "интрига" – что будет после завершения автономных торговых мер.

Еврокомиссия задекларировала, что их не надо продолжать, мы проведем переговоры по статье 29 Соглашения об ассоциации. Сейчас мы ждем позиции ЕС, которая еще не сформулирована,

– пояснил Тарас Качка.

Он добавил, что с точки зрения баланса рынков и продовольственной безопасности, ЕС прежде всего заинтересован в сохранении полной либерализации торговли с Украиной. Однако этот вопрос более политический, чем экономический, а политически "все не так просто".

Украина еще имеет резерв времени, чтобы найти конструктивное решение: 9 апреля в Брюсселе будет заседание Совета ассоциации – там возможно будут определенные договоренности,

– сообщил Качка.

Екатерина Спивакова, директор по коммуникациям и взаимодействию с правительством Kernel, сообщила, что Европа сейчас – это примерно 40% украинского экспорта. И поскольку европейские рынки являются "довольно уже сбалансированными", Украина фактически заместила российский продукт, который вышел.

Олег Нивьевский, доцент Kyiv School of Economics/Freie University Berlin, заявил, что "в отдельные месяцы после 2022 года украинский сахар составлял до 50% импорта Европейского Союза, а в среднем эта доля составляла около 35%".

Однако это отнюдь не означает, что мы нанесли ущерб европейскому бизнесу или нарушили рынок. Наоборот, наш экспорт помог стабилизировать цены в ЕС, поскольку в тот период наблюдался неурожай сахарной свеклы,

– заверил Нивьевский.

Важно! Аналогичная ситуация наблюдалась по кукурузе, других зерновых, курятины и даже молочных продуктов. А такой рост экспорта свидетельствует о высокой потребности в украинской продукции на европейском рынке.