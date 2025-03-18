Україна може втратити кошти через повернення мит на експорт до ЄС

Ще у 2022 році ЄС скасував обмеження на український імпорт, пише 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії (ЦЕС).

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Зокрема у 2024 році безмитний режим продовжили. Однак вже з лімітом на низку товарів, наприклад, цукор чи птицю. Проте чинні домовленості завершуються вже у червні поточного року. Але офіційних підтверджень їх продовження немає.

Олександра Авраменко, голова комітету з євроінтеграції Український клуб аграрного бізнесу, який зробив заяву про можливу втрату 3 мільярдів доларів, також сказав, що часу для диверсифікації експорту на треті ринки буде недостатньо.

Для нас найгіршим варіантом буде повернення до режиму торгівлі, який діяв у 2021 році. Він не відповідав ані реальним обсягам виробництва та експорту з української сторони, ані споживчим потребам всередині ЄС,

– зазначив Авраменко.

Зауважте! Він також сказав, що "наш вплив на європейський ринок є незначним, якщо не мізерним". Однак хотілося б, щоб асоціації, які споживають українську продукцію, активніше висловлювали свою позицію та мали вагоміший голос.

Що говорять інші експерти

Тарас Качка, заступник міністра економіки, зазначив, що між Україною і ЄС питання полягає винятково в аграрній продукції. Тому виникає "інтрига" – що буде після завершення автономних торгівельних заходів.

Єврокомісія задекларувала, що їх не треба продовжувати, ми проведемо переговори по статті 29 Угоди про асоціацію. Зараз ми чекаємо позиції ЄС, яка ще не сформульована,

– пояснив Тарас Качка.

Він додав, що з точки зору балансу ринків та продовольчої безпеки, ЄС перед усім зацікавлений у збереженні повної лібералізації торгівлі з Україною. Проте це питання більш політичне, ніж економічне, а політично "все не так просто".

Україна ще має резерв часу, щоб знайти конструктивне рішення: 9 квітня у Брюсселі буде засідання Ради асоціації – там можливо будуть певні домовленості,

– повідомив Качка.

Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel, повідомила, що Європа наразі – це приблизно 40% українського експорту. І оскільки європейські ринки є "доволі вже збалансованими", Україна фактично замістилв російський продукт, який вийшов.

Олег Нів’євський, доцент Kyiv School of Economics/Freie University Berlin, заявив, що "в окремі місяці після 2022 року український цукор становив до 50% імпорту Європейського Союзу, а в середньому ця частка складала близько 35%".

Однак це аж ніяк не означає, що ми завдали шкоди європейському бізнесу чи порушили ринок. Навпаки, наш експорт допоміг стабілізувати ціни в ЄС, оскільки в той період спостерігався неврожай цукрових буряків,

– запевнив Нів’євський.

Важливо! Аналогічна ситуація спостерігалася щодо кукурудзи, інших зернових, курятини та навіть молочних продуктів. А таке зростання експорту свідчить про високу потребу в українській продукції на європейському ринку.