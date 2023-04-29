Ціни на пальне впадуть у травні

На думку аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко, ціни на бензин та дизель знизяться. Так трапилося через падіння цін на нафту 21 квітня.

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Ціни на пальне повернулися до мінімальних позицій за останні два роки. На мою думку, це може спричинити подальші цінові змагання між операторами АЗС в Україні. З огляду на низьку ціну та ситуацію на зовнішніх ринках, очікується що перші кроки до зниження цін на бензин та дизель зроблять АЗС групи "Приват" або "Укрнафти". Таким чином ці мережі повернуться в середній ціновий сегмент,

– пояснив Сіренко.

Він вважає, що в травні ціни можуть впасти на 3 гривні за літр, або ж на 1,5 – 2 гривні за літр у тому випадку. якщо мережі АЗС "Приват" та "Укрнафта" стримуватимуть апетити інших АЗС.

А от ціни на автогаз можуть підрости. Минулого тижня деякі оптовики підвищили ціни на паливо на 20–50 копійок за літр – це може вплинути на роздрібну вартість.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін підтримав цю думку. На його думку, АЗС знизять ціну дизеля на 1–2 гривні за літр, а решту знижуватимуть своїми маркетинговими програмами та знижками до реальної відпускної ціни в 40 гривень за літр. Бензин коштуватиме дорожче, хоча теж здешевшає в найближчому майбутньому на 1 гривню за літр.

Інша думка: вартість пального продовжить рости

Кардинально іншу думку висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у коменталі для 24 каналу. Він пояснив, що ціни мають загальну тенденцію до зростання і нафта вже тривалий час тримається на відносно стабільному рівні.

Якщо казати про нинішні зміни котирувань, то вони не суттєві й не є тенденцією, тому що котирування перебуває на рівні 83 – 85 вже достатньо давно. Тож зараз можна казати про те, що ціни на нафтопродукти в Україні мають тенденцію до зростання після суттєвого зниження, якраз на 1,5 – 3 гривні, хоча явно не до 40 гривень, бо такого не спостерігалося,

– розповів Рябцев.

Він додав, що у травні продовжиться зростання цін на усі марки нафтопродуктів, але про конкретні цифри сказати важко, бо це залежатиме окремо від кожної мережі.

Ціни на пальне 27 квітня

А-95 преміум – 48,71 гривні;

А-95 – 46,59 гривні;

А-92 – 44,80 гривень;

Дизель – 46 гривень;

Автогаз – 21,74 гривні.

Що буде з пальним у липні

Нагадаємо, що з 1 липня 2023 року уряд планує повернути ПДВ 20%, як було до повномасштабної війни, але рішення ще не прийняли. Думки щодо того, чи вплине це на вартість палива знову розділилися.

Наприклад Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що повернення ПДВ не вплине на ціни. На це є дві причини:

Україна зараз має величезні запаси пального на відміну від початку 2022 року;

світова ціна на нафту та нафтопродукти за останні декілька місяців впала майже на 15%.

Іншу думку висловив Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова, Володимир Омельченко у коментарі для 24 каналу. За його словами повернення ПДВ 20% сильно вплине на ціну пального.

Потенціал до зниження ціни пального не буде зберігатись, навіть якщо збільшать ПДВ. Потенціалу до зниження цін на нафтопродукти не буде з однієї причини – ОПЕК станом на сьогодні скоротили ліміт видобутку нафти на 1,6 мільйона барелів на добу і це суттєво впливає на ринок. Ціни на нафту вже пішли вгору десь на 10% і потенціал для зростання цих цін існує, однак до якого рівня наразі ще невідомо,

– прокоментував Омельченко.

Він спрогнозував, що у разі стабільної ситуації на ринку нафти, українців чекає таке підвищення цін:

бензин – на 10 гривень;

дизель – на 7 гривень;

скраплений газ – до 3 гривень від поточної ціни.

Нафта дорожчає після тижневого спаду