Як змінився рівень експорту російської нафти

Як повідомляють російські ЗМІ, у грудні 2024 року відвантаження скоротились на 11,2%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року і сягнули 23,4 мільйона тонн.

Читайте також Євросоюз ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії

Водночас скоротились відвантаження нафтопроводом "Дружба" саме до Словаччини та Чехії. А от в Угорщину навпаки – збільшились.

У найбільших російських компаній рівень експорту змінився так:

у "Татнефть" експорт скоротився на 7,5% – до 7,98 мільйона тонн;

"Лукойл" – зменшився на 6,39% – 32,5 мільйона тонн;

"Газпром нефть" – збільшився на 2,7% і сягнув 18 мільйонів тонн.

Як Україна вплинула на скорочення експорту нафтопродуктів з Росії

Морський експорт нафтопродуктів з Росії у 2024 році скоротився на 9,1% і сягнув 113,7 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. На це падіння вплинули такі фактори:

здорожчання виробничих витрат;

заборона експорту;

падіння вартості нафти;

атаки України на російську промисловість.

Зверніть увагу! У 2024 році обсяги переробки нафти в Росії знизились і сягнули 267 мільйонів тонн. Це найнижчий показник, починаючи з 2012 року.