Чому Росія заборонила експорт бензину

Як стало відомо, російський уряд опублікував відповідну постанову на своєму офіційному сайті. Нові обмеження пояснюються необхідністю підтримання стабільності на паливному ринку під час сезонного попиту та проведення планових ремонтів на нафтопереробних заводах у Росії.

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Це при тому, що на російському паливному ринку з початку червня фіксується майже безперервне зростання цін на бензин. Хоча у липні перший заступник міністра енергетики Росії Павло Сорокін заявляв, що заборона на експорт дизельного пального нібито не є необхідною.

Нагадаємо! Вперше вето на експорт нафтопродуктів з Росії було введено восени 2023 року через неспроможність влади вирішити паливну кризу. Другу заборону на експорт бензину, що тривала пів року, Росія запровадила з 1 березня після низки атак на нафтозаводи.