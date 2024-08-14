Почему Россия запретила экспорт бензина

Как стало известно, российское правительство опубликовало соответствующее постановление на своем официальном сайте. Новые ограничения объясняются необходимостью поддержания стабильности на топливном рынке во время сезонного спроса и проведения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах в России.

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Это при том, что на российском топливном рынке с начала июня фиксируется почти непрерывный рост цен на бензин. Хотя в июле первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявлял, что запрет на экспорт дизельного топлива якобы не является необходимым.

Напомним! Впервые вето на экспорт нефтепродуктов из России было введено осенью 2023 года из-за неспособности властей решить топливный кризис. Второй запрет на экспорт бензина, длившийся полгода, Россия ввела с 1 марта после ряда атак на нефтезаводы.