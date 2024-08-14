Почему Россия запретила экспорт бензина
Как стало известно, российское правительство опубликовало соответствующее постановление на своем официальном сайте. Новые ограничения объясняются необходимостью поддержания стабильности на топливном рынке во время сезонного спроса и проведения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах в России.
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Это при том, что на российском топливном рынке с начала июня фиксируется почти непрерывный рост цен на бензин. Хотя в июле первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявлял, что запрет на экспорт дизельного топлива якобы не является необходимым.