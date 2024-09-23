Кожна з груп підпорядкована окремому дитячому садку міста. Про особливості навчання журналістам "Ґвара медіа" розповіла завідувач садочка Оксана Петрівна.

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Як відбувається навчання у метросадку

Організація навчання побудована таким чином, щоб врахувати вікові особливості, освітні потреби, психологічний клімат та безпеку.

Заняття проходять у дві зміни. Кожен урок триває 30 хвилин, потім – 15 хвилин перерви. Заняття чергуються за різною пізнавальною спрямованістю. Загалом у дітей передбачено три заняття.

Садочок необхідний дітям для соціалізації та підготовки до школи. Заняття тут комплексні: логіко-математичний розвиток поєднується з вивчення навколишнього світу, розвиток мовлення з ознайомленням з соціумом та окремо заняття з художньо-продуктивної діяльності, – зазначила завідувачка.

За словами практичної психологині метросадка Оксани Каленик, найскладнішим є адаптація дитини, оскільки до відвідування закладу діти весь час перебували з батьками.

На етапі адаптації ми звертаємо дуже велику увагу на ігри для зняття напруження, тактильні ігри та інші. Були випадки минулого року, коли, наприклад, вночі у місті були вибухи, діти вранці приходили і ділилися своїми переживаннями. У цей момент важливо їх вислухати. У деяких дітей тато знаходиться у війську, вони теж про це говорять, що переживають за нього. Також спілкуємось і з батьками, відповідаємо на їх запити та допомагаємо з адаптацією,

– запевняє пані Оксана.

Як проводять навчання у метросадочку / Фото "Ґвара медіа"

На свято відкриття у метросадок своїх дітей привели десятки харків’ян. Журналісти мали змогу поспілкуватися з батьками. Мати двійнят, Михайла та Сашка, Олена Шевченко, розповіла, що вважає місце безпечним і хоче, щоб її сини соціалізувалися та готувалися до школи. Хлопці ж розповіли, що їм до вподоби заняття та ігри у садочку.

Мама майже школярки, 5-річної Вероніки, Катерина Сивакова, говорить, що теж дуже рада навчанню доньки у садку й можливості підготуватися до школи.

Це, мабуть, одне з безпечних місць у Харкові, де можна спокійно залишити дитину. Ми дуже раділи, коли з’явилася можливість для доньки ходити до дитсадка. Сподіваємось потрапити і в метрошколу. Донечка тривожно почувається вдома іноді – коли тривога чи чутно вибухи, тут вона нічого з цього не чує і може повноцінно навчатися,

– розповідає жінка.

Вероніка хоче навчатися, та уже визначилася з майбутньою професією, – мріє стати військовою!

Безперечно, одного такого закладу для Харкова недостатньо. Робота над створенням інших безпечних освітніх просторів для українських дітей триває.