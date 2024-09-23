Каждая из групп подчинена отдельному детскому саду города. Об особенностях обучения журналистам "Гвара медиа" рассказала заведующая садика Оксана Петровна.

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Как происходит обучение в метросаду

Организация обучения построена таким образом, чтобы учесть возрастные особенности, образовательные потребности, психологический климат и безопасность.

Занятия проходят в две смены. Каждый урок длится 30 минут, затем – 15 минут перерыва. Занятия чередуются по разной познавательной направленности. Всего у детей предусмотрено три занятия.

Садик необходим детям для социализации и подготовки к школе. Занятия здесь комплексные: логико-математическое развитие сочетается с изучением окружающего мира, развитие речи с ознакомлением с социумом и отдельно занятия по художественно-продуктивной деятельности, – отметила заведующая.

По словам практического психолога метросадка Оксаны Каленик, сложным является адаптация ребенка, поскольку до посещения заведения дети все время находились с родителями.

На этапе адаптации мы обращаем очень большое внимание на игры для снятия напряжения, тактильные игры и другие. Были случаи в прошлом году, когда, например, ночью в городе были взрывы, дети утром приходили и делились своими переживаниями. В этот момент важно их выслушать. У некоторых детей папа находится в армии, они тоже об этом говорят, что переживают за него. Также общаемся и с родителями, отвечаем на их запросы и помогаем с адаптацией,

– уверяет госпожа Оксана.

Как проводят обучение в метросадике / Фото "Ґвара медиа"

На праздник открытия в метросадик своих детей привели десятки харьковчан. Журналисты имели возможность пообщаться с родителями. Мать двойняшек, Михаила и Саши, Елена Шевченко, рассказала, что считает место безопасным и хочет, чтобы ее сыновья социализировались и готовились к школе. Ребята же рассказали, что им нравятся занятия и игры в садике.

Мама почти школьницы, 5-летней Вероники, Екатерина Сивакова, говорит, что тоже очень рада обучению дочери в саду и возможности подготовиться к школе.

Это, пожалуй, одно из безопасных мест в Харькове, где можно спокойно оставить ребенка. Мы очень радовались, когда появилась возможность для дочери ходить в детсад. Надеемся попасть и в метрошколу. Дочь тревожно чувствует себя дома иногда – когда тревога или слышны взрывы, здесь она ничего из этого не слышит и может полноценно учиться,

– рассказывает женщина.

Вероника хочет учиться, и уже определилась с будущей профессией, – мечтает стать военной!

Бесспорно, одного такого заведения для Харькова недостаточно. Работа над созданием других безопасных образовательных пространств для украинских детей продолжается.