Так, під час Симпозіуму представили три мистецькі соціальні проєкти, які створили молоді біженці з Попасної, Миколаївки, Бахмуту та інших міст Сходу України. До слова, HeimaTraum – це платформа та безпечний для біженців простір, який займається допомогою для виживання та сприяє створенню нових життєвих перспектив під час війни.

Першого вечора відбулася прем'єра театральної платформи "Банка огірків" одного з проєктів-фіналістів Misto to Go School – 2021, що отримали можливість реалізації цього року. Авторки проєкту – Євгенія Стрижкова та Віола Стороженко – визначають свій театр як український, проте такий, що існує у саксонських реаліях. У постановці "Square party" вони реконструюють атмосферу нескінченної донбаської вечірки.

Художниці відтворили за колективними спогадами простір свого підліткового свята, яке було в кожному місті Донбасу. Для них це було найкращим місцем свободи, дружби, бунту, дорослішання та самовираження. Графіті з освідченням у коханні та техномузика тут існують разом з обов'язковими компонентами домашнього затишку: диваном, килимом та фікусом у горщику.



Учасники вистави поставили собі за мету разом зібрати спогади про Донбас, який вони пам'ятають як найкреативніше, самобутнє та радісне місце на землі. Насамперед – для себе, щоб мати донбаське місце сили у Саксонії, щоб запросити до нього та поділитися його ритмом із жителями Бауцена.

Один із глядачів – польський театрознавець Матеуш Масловскі – після показу сказав, що ніби побував на нью-йоркській срібній "Фабриці" Енді Уорхола, легендарному місці, яке провокувало стиль, любов, свободу та божевільне мистецтво у минулому столітті. Виставу за колективним рішенням керівництва Thespis Zentrum було взято у репертуар. І навесні у Саксонії на постійній основі відкриється донбаська "Фабрика".

Це пілотний проєкт майбутнього телевізійного каналу, що базується на історії маленького містечка на Донбасі, якому важливо зберігати своє минуле та поширювати його у майбутнє. На сьогодні команда проєкту зняла три документальні фільми – прототипи майбутніх програм каналу.



Головні герої "Mykolaivka TV" – це мешканці дивовижної Миколаївки, містечка між Слов'янськом та Бахмутом. Ці люди у невеликих роликах занурюються в події минулих років, пригадують надзвичайні історії та діляться таємницями міста.

Як впливає школа провінційного містечка на дітей, які проживають багато напружених подій та живуть у скрутних реаліях? Чому дехто з героїв вважає, що Миколаївка – не місце для суму? Та як приготувати справжній український борщ, рецепт якого передається з покоління у покоління? Тизер проєкту можна переглянути на YouTube-платформі Theater 4 National Affairs. А 27 грудня відбудеться прем'єра перших документальних фільмів майбутнього каналу.

Нові ролики можна побачити на платформі Theater 4 National Affairs за посиланням.

Це проєкт про безпечний простір, у якому дівчата-підлітки можуть почуватися комфортно. Тут можна не боятися осуду, ділитися своїми думками, отримати консультацію та підтримку, не тільки один від одного, а й від професійних експертів.



У межах проєкту розробили також сайт. Його основою став блог, що складається з історій дівчат. Блог є своєрідною книгою, в якій щиро висвітлено життя, думки і все, що турбує сучасних дівчат. Другою не менш важливою частиною сайту є онлайн-чат. Всі запити з онлайн-чату надходять модераторам на пошту або у додаток, де фахівці можуть спілкуватися з дівчатами. Комунікація є анонімною та повністю захищеною. Онлайн-чат підтримки вже розпочав свою діяльність за робочим графіком.

Дар'я, психолог-реабілітолог проєкту "Сестри" наголосила: "У цей непростий час я добре розумію, як українським дівчатам не вистачає підтримки, а головне — професійної допомоги. Я знаю, що таке втрачати рідних, друзів і особливо важко, коли це трапляється у молодому віці. Кожна з нас має проблеми і їх ніхто не має права знецінювати. Як соціальний педагог і психолог-реабілітолог я отримую велике задоволення від того, що допомагаю людям. Тому буду рада, якщо моя порада або консультація хоч трохи, але відгукнеться у твоєму серці”.

Також на платформі "Сестри" розміщено анонси заходів та фотозвіти з проведених зустрічей. Наразі сайт планується перекласти англійською, німецькою та арабською мовами. Аби розширити проєкт та залучати дівчат та жінок із Німеччини та країн Близького Сходу.

У межах Симпозіуму разом з міжнародними експертами та гостями учасники також обговорили проєкти, що презентували учасники Misto to Go School 2022. Їх цікавило, зокрема, питання: "Наскільки розвиток нових життєвих перспектив для людей, які так багато втратили у своєму житті, є "справжнім мистецтвом"?".

Під час Симпозіуму відбулася і унікальна зустріч українських та німецьких підлітків у межах партнерського проєкту в Junges DT. Також Deutsches Theater Berlin презентував результати своєї діяльності у форматі гостьової вистави Linie 8 und Pudding für alle!".

До слова, український телеведучий, коментатор міжнародного конкурсу "Євробачення" Тімур Мірошниченко відкрив Симпозіум вітальним словом. Він підтримав юних українців онлайн, адже дуже важливо, що вони не залишили улюблену справу, а продовжують робити великий внесок у культурний розвиток України навіть далеко від дому.

Кирилл Репін, науковий співробітник Франкфуртського університету European-University Viadrina, став ведучим Симпозіуму та модерував дискусії після презентацій проєктів.



Симпозіум також відвідали: польський театрознавець Матеуш Масловські, який провів для учасників лекцію "Поняття почуття радості у театрі" та відомий німецький журналіст Степан Кош.

У грудні минулого року команда Misto to Go, до якої входили Георг Жено, Яна Гуменна, Ден Гуменний, Ольга Бакуха та Анастасія Тарханова, працювали над цим питанням зі школярами та школярками із прифронтових міст Донбасу. У той самий час на кордоні з Білоруссю скупчувалися російські війська.

Багато українських учнів вимушені були переїхати до Бауцену (Саксонія). Тут вони знайшли притулок та підтримку своїх давніх вчителів у Thespis Zentrum. Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини підтримує проєкт Misto to Go з 2018 року. Георг Жено, Ден Гуменний та Яна Гуменна займаються проєктами у сфері культури зі школярами та мешканцями Донбасу від 2014 року.

Що таке Misto to Go School

Misto to Go School – Школа культурних ініціатив громадянських суспільств РЕАЛЬНІСТЬ — це спільний проєкт Agency for Safe Space, PostPlayLAB, Thespis Zentrum, Media Frontline e.V. та школи №3 Миколаївки.

Проєкт підтримується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини у межах програми "Східне партнерство".