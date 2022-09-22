До цього списку долучиться і професор біології Стенфордського університету і письменник Роберт Сапольські. Він прочитає для українців онлайн-лекцію.

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Роберт Сапольські прочитає для українців лекцію

Так, професор читатиме для українців лекцію про агресію та війну. Запланована вона на 26 вересня.

Сапольські роздумуватиме над такими темами:

як ненависть, агресія і страх призводять до терактів, насильства і воєн;

як тварини розрізняють "своїх" і "чужих", а також як це роблять люди;

що таке мораль з точки зору біології і якою є мораль для агресорів;

як застосувати ці знання, щоби запобігати насильству в майбутньому.

Організовує лекцію науково-популярний журнал "Куншт". Подія безкоштовна для підписників. Умови участі можна дізнатися тут.

Хто такий Роберт Сапольські Це американський нейроендокринолог, професор біології, нейронауки та нейрохірургії у Стенфордському університеті, дослідник і автор науково-популярних книг Роботу Сапольські широко висвітлюють ЗМІ. Найвідомішим прикладом є документальний фільм National Geographic "Стрес: портрет вбивці" ("Stress: Portrait of a Killer"), кілька статей у New York Times, Wired, журналі Стенфордського університету де він публікує статті про свої дослідження. Також Сапольскі написав ряд науково-популярних та одну наукову працю "Психологія Стресу" ("Why Zebras Don't Get Ulcers"), яку вважають основною працею науковця.

Джерело: uk.wikipedia

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Вчителі економіки можуть отримати грант на 10 тисяч гривень

Для українських учителів економіки запустили міжнародний проєкт підтримки. При цьому вони можуть здобути грант на суму 10 тисяч гривень. Взяти участь у проєкті можуть вчителі 8 – 11 класів. При цьому ті, які цьогоріч вчать дітей економіки у школах чи факультативно викладають уроки економічної грамотності. Після подання заявки вчитель отримає певне завдання. Відберуть загалом 20 найкращих учасників. Кожен з них отримає мінігрант на суму 10 000 гривень.

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