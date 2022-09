До цього списку долучиться і професор біології Стенфордського університету і письменник Роберт Сапольські. Він прочитає для українців онлайн-лекцію.

Так, професор читатиме для українців лекцію про агресію та війну. Запланована вона на 26 вересня.

Організовує лекцію науково-популярний журнал "Куншт". Подія безкоштовна для підписників. Умови участі можна дізнатися тут.

Хто такий Роберт Сапольські

Це американський нейроендокринолог, професор біології, нейронауки та нейрохірургії у Стенфордському університеті, дослідник і автор науково-популярних книг

Роботу Сапольські широко висвітлюють ЗМІ. Найвідомішим прикладом є документальний фільм National Geographic "Стрес: портрет вбивці" ("Stress: Portrait of a Killer"), кілька статей у New York Times, Wired, журналі Стенфордського університету де він публікує статті про свої дослідження. Також Сапольскі написав ряд науково-популярних та одну наукову працю "Психологія Стресу" ("Why Zebras Don't Get Ulcers"), яку вважають основною працею науковця.

