Европарламент требует от Польши отменить законопроект о криминализации сексуального образования

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает Польшу отказаться от принятия законопроекта, который криминализирует сексуальное образование в школах. Недавно по Польше прошли акции протеста против действий власти.

Как говорится в резолюции, отсутствие сексуального воспитания делает подростков более уязвимыми к сексуальной эксплуатации и насилию, сообщает пресс-служба Европарламента.

Подробнее о законопроекте: В Польше хотят сажать учителей, которые дают уроки о сексе

Законопроект предусматривает до трех лет заключения для учителей, которые осмелятся проводить уроки сексуального образования в школе.

Правящая партия, которая поддерживает законопроект, называет его "защитой детей и подростков от сексуальной распущенности".

В результате в середине октября на улицы Варшавы в знак протеста против криминализации полового просвещения вышли тысячи человек.

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Законопроект также осудил Верховный суд Польши. По решению судей, законодательный документ в нынешнем виде несовместим с правом поляков на школьное образование.

Существует ли в украинских школах предмет "половое воспитание"?Нет, сегодня в школьной программе не существует предметов на тему сексуального воспитания. Половое воспитание в украинской школе – лишь составная обязательного предмета "Основы здоровья".