Європарламент вимагає від Польщі скасувати законопроєкт про криміналізацію сексуальної освіти

Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій закликає Польщу відмовитись від прийняття законопроєкту, який криміналізує сексуальну освіту в школах. Нещодавно Польщею пройшли акції протесту проти дій влади.

Як ідеться в резолюції, відсутність сексуального виховання робить підлітків більш вразливими до сексуальної експлуатації та насильства, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Детальніше про законопроєкт: У Польщі хочуть ув’язнювати вчителів, які дають уроки про секс

Законопроєкт передбачає до трьох років ув'язнення для вчителів, які насміляться проводити уроки сексуальної освіти в школі.

Провладна партія, яка підтримує законопроєкт, називає його "захистом дітей та підлітків від сексуальної розбещеності".

Внаслідок цього в середині жовтня на вулиці Варшави на знак протесту проти криміналізації статевої освіти вийшли тисячі людей.

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Законопроєкт також засудив Верховний суд Польщі. За рішенням суддів, законодавчий документ у нинішньому вигляді несумісний із правом поляків на шкільну освіту.

Чи існує в українських школах предмет "статеве виховання"?Ні, сьогодні в шкільній програмі не існує предметів на тему сексуального виховання. Статеве виховання в українській школі — лише складова обов’язкового предмета "Основи здоров’я".