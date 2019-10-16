У Польщі хочуть ув’язнювати вчителів, які дають уроки про секс

У Польщі вчителі, які дають уроки із сексуальної освіти в школах, можуть потрапити до в'язниці на 5 років. Такий законопроєкт запропонували депутати.

Законопроєкт отримав підтримку партії влади "Право і справедливість (PiS), пише EUobserver.

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Депутати вважають, що такі уроки "заохочують учнів до сексуальної активності". Загалом законопроєкт призначений для запобігання "педофілії". Під заборону може потрапити також надання в польських школах інформації про протизаплідні засоби.

Опозиція засудила пропозицію польських депутатів.

Це хвора ідея,

– заявила депутатка від опозиції Йоанна Шеуринг-Вельгус.

Зауважимо що у багатьох країнах світу сексуальна освіта передбачена шкільною програмою. Наприклад, у Швеції це обов’язковий предмет ще з 1950-х років. З 7-10 років і аж до закінчення школи учням розповідають про здоровий спосіб життя, розважливий та обдуманий початок статевого життя. На уроках говорять про статеву зрілість, перший секс та засоби контрацепції.

До слова, у Польщі в неділю, 13 жовтня, відбулися вибори до місцевих Сейму та Сенату. Вже 14 жовтня польська ЦВК оприлюднила офіційні результати виборів, згідно з якими перемогу отримала правляча партія "Право і справедливість" (PiS). Детальніше про вибори – за посиланням.

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