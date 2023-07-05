После увольнения Бориса Зименковского новым исполняющим обязанности ректора в университете стал бывший директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис.

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Что известно об Оресте Чемерисе

На сайте ЛОДА указано Орест Мирославович Чемерис родился 5 июня 1983 года во Львове, в семье служащих. Он окончил с золотой медалью среднюю школу №93 города Львова с углубленным изучением английского языка.

После окончания учебы на медицинском факультете Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого (которую, к слову, закончил с отличием), работал врачом-хирургом Коммунальной 8-й городской клинической больницы города Львова.

С 2013 года стал заниматься преподавательской деятельностью во Львовском национальном медуниверситете им. Даниила Галицкого – сначала в должности ассистента кафедры хирургии №1, а с 2015 года – еще и заместителем декана факультета иностранных студентов.

В 2019 году его избрали доцентом кафедры хирургии №1. В следующем году, в апреле 2020 года, Чемерис победил в конкурсе на должность директора ЛОГА. Кроме него на эту должность было еще два претендента. Уже в В 2021 году Чемерис получил звание доктора медицинских наук.

Личная жизнь. Чемерис женат и имеет двоих детей.

4 июля Чемерис внезапно уволился с должности директора ЛОГА

4 июля 2023 во Львовском национальном медицинском университете им. Даниила Галицкого сообщили, что Орест Чемерис стал проректором по лечебной работе. В тот же день в департаменте здравоохранения ЛОГА сообщили, что он уволился с должности.

Вы личность, с которой приятно было работать, общаться и находить компромиссы. Вы человек, перед которым медицина области всегда будет в долгу. Спасибо за прекрасные годы сотрудничества и уют, который вы создавали, чтобы работалось лучше и продуктивнее,

– написал коллектив департамента.

ZAXID.NET пишет, что причины увольнения Ореста Чемериса пока неизвестны. Для коллектива это стало большой неожиданностью.